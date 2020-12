Bagni: “La collocazione di Ghoulam è un problema. Il Napoli poteva prendere…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Salvatore Bagni, dirigente.

“Anche nel Napoli bisogna far quadrare i conti in questo momento. Ghoulam? Difficile da collocare, è un problema grosso, magari il Napoli può pagargli la maggior parte dell’ingaggio per farlo giocare in una squadra di metà classifica. In questo momento lui, spiace dirlo, però è utile al 20-30%. Il Napoli sta cercando da tanto un esterno di sinistra basso. Si era parlato di Theo Hernandez, alla fine l’ha preso il Milan. Ha qualità eccelse, avrebbe fatto la differenza e il Napoli se lo poteva permettere.