Abbruzzese (giornalista): “Fabian Ruiz? Ecco il destino dello spagnolo”

Il giornalista Cristiano Abbruzzese, in un suo articolo per Europacalcio.it, ha analizzato le possibili mosse di mercato del club di Aurelio De Laurentiis: “A meno di clamorosi dietrofront, Fabian Ruiz e il Napoli sono destinati a separarsi a fine stagione. Stando alle ultime notizie, il centrocampista spagnolo avrebbe rifiutato il rinnovo di contratto con il club partenopeo. All’orizzonte, infatti, sembrerebbe esserci un ritorno in patria. Mentre Barcellona e Real Madrid continuano a monitorare la situazione. L’Atletico Madrid avrebbe fatto un balzo in avanti importante per accaparrarsi le prestazioni sportive del numero 8 azzurro”.