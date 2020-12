Viviani, allenatore: “Hamsik? Ora non c’è nessuno come lui in Serie A”

Su Radio Marte, è intervenuto Fabio Viviani, allenatore, ecco le sue parole: “Scudetto? Direi il Napoli ma non possiamo non tenere conto di quanto sta facendo il Milan. E lo sta facendo con 4-5 giocatori fondamentali in meno. A gennaio loro li recuperano e mi viene da pensare che siano ben attrezzati. L’Inter resta leggermente favorita ma il Milan sta facendo grandi cose. In Serie A e nel Napoli non c’è un nuovo Hamsik? Lui è stato un giocatore straordinario, a Napoli lo vedevamo ad altissimi livelli. Quando non faceva 10 gol dicevamo che era in declino. Difficile trovare uno con quella qualità e con quel rendimento. Con Reja faceva il centrocampista d’inserimento ma ha fatto pure il mediano. Vero che in Italia non c’è questo centrocampista, forse gli si avvicina un po’ Barella ma viene utilizzato in un altro modo e Marek era un’altra cosa”.