Viviani, allenatore: “Emerson? Ha grandi qualità tecniche e offensive”

Su Radio Marte, è intervenuto Fabio Viviani, allenatore, ecco le sue parole:

“Emerson Palmieri? L’ho conosciuto appena sbarcato in Italia, a Palermo. Era arrivato dal Brasile e per lui era tutto diverso. Si vedeva però la seta che aveva nelle sue capacità. Nel Napoli? Parliamo di un giocatore moderno, per il gioco dal basso è utile perché ha una confidenza nel possesso palla che sposa le disposizioni tattiche di Gattuso. Ha grandi qualità tecniche e facilità nel proporre un gioco offensivo. Perché Iachini lo utilizzò poco a Palermo? Lavorammo molto su di lui, quando arriva uno straniero giovane ci vuole un po’ di tempo. Il Palermo tentò poi di riscattarlo, puntammo prima su Lazaar e poi nel girone di ritorno giocò di più. Però non si trovò l’accordo con il Santos e la Roma lo prese.”