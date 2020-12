Una difesa che subisce e che attende i gol di…Manolas!

La difesa da riassestare, una delle cose da rimettere a posto per Gattuso che da un po’ subisce gol inevitabilmente. Dall’ altro lato, i n questo campionato non sono ancora arrivati gol dei difensori. Eppure il Napoli annovera tra le sue fila un difensore goleador: Manolas. Il greco proverà a sbloccarsi già a Cagliari, dove formerà la coppia centrale con Maksimovic, i due hanno giocato insieme contro il Torino. L’ex difensore granata è in scadenza di contratto e non ha ancora rinnovato e a fine stagione potrebbe andare via a parametro zero, intanto Gattuso lo considera importante per il reparto difensivo e dopo avergli dato spazio nella scorsa stagione lo ha riproposto con continuità nelle partite europee. Ora un’altra prova non semplice a Cagliari, la prima partita del 2021 per gli azzurri che poi torneranno in campo il giorno della Befana contro lo Spezia.

Il Mattino