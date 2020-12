Un fine settimana di febbraio 2021 per recuperare Juve/Napoli

Ma nel cuore di Firenze, nella suggestiva cornice dell’Hotel Four Seasons in Borgo Pinti, c’è stato anche il primo incontro vis-à-vis tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e quello della Juventus Andrea Agnelli. Non si erano più incontrati, di persona, dopo che il collegio di garanzia del Coni ha deciso che Juventus-Napoli andrà giocata, cancellando il punto di penalizzazione alla squadra di Gattuso e il 3-0 a tavolino per quella di Pirlo. Firenze si è trasformata nello scenario perfetto, anche per ipotizzare una data di recupero in un calendario superaffollato di impegni, da una parte e dall’altra. L’idea è quella di sfruttare il fine settimana del 14 febbraio (il Torino gioca sabato 13 in casa contro il Genoa, è verosimile pensare che il D-day possa diventare, appunto, la domenica), quello della terza giornata di ritorno per capirsi, per disputare il match da recuperare e fare invece scivolare più avanti la prevista Napoli-Juventus, da incastrare a seconda del cammino europeo di entrambi i club. Magari, potrà essere stata questa anche l’occasione per un ulteriore chiarimento sul fronte del protocollo e, perché no, anche per affrontare il capitolo mercato ormai alle porte.

A cura di Francesca Bandinellli (CDS)