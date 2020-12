Stefano Antonelli (ag. Fifa): “Emerson Palmieri? Sarebbe ottimo per il Napoli”

Nel corso della trasmissione di Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, condotto da Raffaele Auriemma è intervenuto l’operatore di mercato Stefano Antonelli. “Il mercato si muove, tutti hanno bisogno di fare qualcosa. Bisogna fare le cose giuste, dare le info giuste. Non sarà un mercato di grande dispendio economico ma di grandi idee. Emerson Palmieri per il Napoli? Giocatore importante, mi coinvolge direttamente perché arrivò al Chelsea con Antonio Conte. Il primo giorno che parlai con Conte e uno dei suoi agenti non feci breccia nel cuore di Antonio. Poi ho vinto la mia scommessa e lui lo prese a gennaio. In Premier League è ulteriormente cresciuto. Il Palermo non lo confermò, poi andò alla Roma e giocò qualche partita. Poi è diventato quello che è. Oggi può giocare in qualsiasi big perché è un giocatore completo. La parte tattica italiana è importante, ha avuto Iachini e Sarri. Poi ha avuto anche Conte, curando pure l’aspetto fisico. Se dovesse esserci un’operazione del genere, mi piacerebbe tantissimo. Dipenderà tutto dai rapporti. Al Chelsea c’è Marina Granovskaia che è una grande dirigente. Sa anche quando è il momento di rivalutare un patrimonio. Lei sa che se Emerson Palmieri viene poi rivalutato dal Napoli si possa trovare un accordo. Contratto in scadenza? Ci sono dei momenti deontologici. Lo staff di Palmieri è deontologicamente perfetto, magari si potrà trovare un accordo per tutelare tutte le parti. Senesi piace ancora al Napoli? Credo fosse il più desiderato ma Koulibaly e Maksimovic sono rimasti. Ora è secondo in classifica in Olanda, è stato premiato come miglior giocatore e miglior gol di questo mese. Piace a tanti e credo anche al Napoli. Ma non è il mercato di Senesi quello di gennaio”.

