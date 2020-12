La questione Juventus-Napoli, dove alla fine ha visto il Coni ridare il punto agli azzurri e giocare la partita a data da destinarsi, si è ripetuta anche in Premier League con esito finale diverso. Questa sera è stata rinviata Everton-Manchester City causa Covid-19 in casa dei “citizens”. Ecco la punzecchiatura di Paolo Ziliani. “La squadra di Ancelotti non scenderà in campo ad attendere quella di Guardiola”.

La Redazione