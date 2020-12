Juventus – Nessuna follia sul mercato: Piace un azzurro

TORINO – Una punta arriverà a inizio 2021 e si andrà ad aggiungere a Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala. Le valutazioni di Andrea Pirlo coincidono con quelle della dirigenza: completare il reparto offensivo è una necessità numerica ancor prima che tecnica. Il dg Fabio Paratici, al lavoro su più tavoli, si prepara ad affondare per la migliore delle opzioni possibili dal punto di vista tecnico, economico e gestionale. La Juventus non può permettersi follie. A maggior ragione ai tempi del Covid, e comunque ha bisogno di un centravanti pronto all’uso, non di un titolare fisso. Per tutti questi motivi sono in rialzo le quotazioni di Fernando Llorente. A patto che il Napoli confermi il proposito di liberare l’ex bianconero gratis, come aveva già garantito la scorsa settimana alla Sampdoria, che è stata vicina a tesserare lo spagnolo. Fonte: TuttoSport