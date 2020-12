Napoli-Fabian Ruiz, manca l’accordo per il rinnovo, ma Giuntoli non molla la presa

Al momento il futuro di Fabian Ruiz sembra lontano da Napoli, visto che manca l’intesa sul rinnovo tra le parti e il giocatore pensa sempre alla Liga Spagnola. Su tutte l’Atletico Madrid che in estate si era fatto vivo, ma senza alcun successo. La base d’asta, sulla quale AdL non scenderà certamente è di 50 milioni, però si tenterà di rinnovare il contratto. Nelle prossime settimane il d.s. Giuntoli incontrerà l’agente di Fabian Ruiz per provare a trovare un’intesa, visto che Gattuso crede e non poco nel centrocampista andaluso.

Fonte: Gazzetta dello Sport