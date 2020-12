MERCATO – Il Napoli tornerà alla carica per Boga

Il Napoli si sa è sempre alla ricerca di calciatori che non sono del tutto esplosi come rendimento e prestazioni, uno su tutti è certamente Jeremie Boga del Sassuolo. L’estate scorsa si erano fatti alcuni tentativi, ma il club neroverde ha sempre sparato alto e lo ha confermato anche per questa stagione. La prossima sessione di mercato non è da escludere un nuovo assalto della società di AdL, visto che l’esterno francese può giocare a destra ma anche a sinistra. Nei prossimi mesi se ne saprà di più.

Fonte: CdS