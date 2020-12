Mercato di gennaio, Napoli protagonista in uscita, ma per il Papu…

Il calendario non concede tregua, i ritmi sono serrati. Forse anche per questo motivo, oltre che per l’emergenza Covid (sempre dietro l’angolo) le squadre attendono il famoso mercato di riparazione di gennaio con più trepidazione del solito. Il Napoli dovrebbe essere protagonista “in uscita”, considerando il “caso” Milik, e Llorente, giusto per citare i primi due nomi. Ma, come scrive il Corriere della Sera, c’è un qualcosa che tiene in molti alla finestra. Napoli compreso. E’ in discussione il futuro del Papu Gomez all’ Atalanta, il summit decisivo dovrebbe tenersi entro fine anno . L’argentino è ormai in rotta di collisione con il club bergamasco e solo quello potrebbe far muovere in entrata gli azzurri. Che per il momento monitorano la situazione. Come Inter e Roma. Il Milan, invece, ha deciso di desistere.