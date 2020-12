La difesa azzurra è ballerina: le chiavi passano a Manolas

L’IMPORTANZA DI MANOLAS

Cinque gol al passivo nelle ultime quattro partite e Gattuso deve fare a meno di Koulibaly, il recupero del difensore senegalese appare infatti molto difficile per la trasferta di domenica a Cagliari. Il riferimento più importante in questa fase è Manolas, ex difensore della Roma, esperto e di temperamento: toccherà a lui guidare la linea a quattro almeno per la prossima partita non semplice contro la squadra di Di Francesco che in attacco conta soprattutto sulla fantasia di Joao Pedro. Il difensore greco in campionato ha sempre giocato da titolare in campionato, partendo solo una volta dalla panchina proprio nell’ultima trasferta contro la Lazio quando subentrò nella ripresa all’infortunato Koulibaly: 13 partite su 13 e ben 11 per intero perché solo contro il Genoa fu sostituito da Maksimovic alla fine del primo tempo. Secondo anno in maglia azzurra per Manolas che la stagione scorsa diede il suo contributo anche in fase realizzativa segnando ben 4 gol in campionato: il primo alla Juve, poi uno al Brescia, uno al Torino e uno al Bologna. R. Ventre (Il Mattino)