Juventus e non solo, tutti gli scenari per il futuro di Milik

Il prossimo mercato invernale sarà l’ennesima occasione per Arek Milik di trovare squadra, poi da Febbraio, in caso di mancata intesa tra le parti, potrà liberarsi a costo zero. Non è un mistero che nella sessione estiva ci sono state varie occasioni per la sua cessione, come ad esempio la Fiorentina, accordo tra i club, ma il polacco fece saltare tutto. Senza dimenticare i club della Premier League, come in questo momento come il Newcastle, West Ham e il Tottenham, anche se qui farebbe la riserva di Kane. In Italia c’è sempre la Roma, dove potrebbe giocarsela con Edin Dzeko, ma soprattutto la Juventus. Il vertice di ieri a Firenze, potrebbe semplificare il tutto e chiudere definitivamente la questione, anche se De Laurentiis chiede sempre sui 18 milioni.

Fonte: CdS