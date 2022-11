Il pagellone: Dries Mertens, gol pesanti e rinnovo in azzurro il bomber entrato nella storia. Bel voto de Il Mattino

Per Dries una anno da 7

Il gol più importante alla ripresa della stagione dopo il lockdown, all’Inter, in contropiede, in Coppa Italia. È valsa la qualificazione.Ma col Barcellona all’andata tenne a galla gli azzurri. Ha scelto il Napoli e il Napoli ha scelto lui, anche se senza Gattuso probabilmente sarebbe andato via magari già a gennaio. Invece ha rinnovato. Talvolta non illumina, il punto è che su di lui le aspettative sono sempre altissime. fonte: Il Mattino