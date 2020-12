Il pagellone di Fabian Ruiz: solo qualche lampo risolutivo in un momento d’involuzione

Fabian 5. I gol non si contano, si pesano. E nel 2020 il suo terra-aria a San Siro nell’andata della semifinale vale come oro perché ipotecò la conquista della finale. Per il resto, fondamentale nel 4-3-3 del primo Gattuso, in difficoltà quando gioca a due davanti alla difesa anche perché la condizione non sembra smagliante. Ha incantato, è vero,ma solo a tratti e in particolare con la maglia della Spagna. Deve migliorare. Ma lo sa lui per primo. Fonte Il Mattino