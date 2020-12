Il pagellone: dal rigore parato a Dybala al ballottaggio che non gli piace. Il Mattino vota Meret

Alex Meret: per il quotidiano di Napoli è da 6,5

Aveva studiato Dybala che infatti calciò il rigore nella finale dell’Olimpico esattamente come due anni prima. Si diventa eroi con piccoli gesti, ma quella fu l’unica parata della lotteria che decise il trofeo. Eroe per caso, sarebbe toccato a Ospina se non fosse stato squalificato. Non ama l’eterno ballottaggio con il colombiano, lo patisce. Ma quando gioca non delude, come a Benevento quando salva la vittoria su Sau. Fonte: Il Mattino