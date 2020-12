Il pagellone 2020: Manolas, insuperabile di testa, deve crescere nell’impostazione

Come ogni anno, sul finire di dicembre, arriva il momento dei bilanci. Accade anche per i calciatori. Diamo un occhio in difesa. Kostas Manolas, il suo 2020 secondo Il Mattino:

Manolas per Il Mattino è da 6,5

Energico nelle chiusure, forte di testa, un 2020 positivo pur se tra qualche alto e basso. Si riprese anche lui la stagione scorsa con l’arrivo di Gattuso contribuendo alla vittoria della coppa Italia: sempre titolare in questa stagione in campionato, il difensore greco è invece rimasto sempre in panchina in Europa League. Può crescere nella costruzione dal basso ma la sua grinta è fondamentale per il reparto difensivo.