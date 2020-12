Il pagellone 2020: Insigne, è lui il vero trascinatore e leader tecnico

Come ogni anno, sul finire di dicembre, arriva il momento dei bilanci. Accade anche per i calciatori. Diamo un occhio in casa Napoli. Parliamo di Lorenzo Insigne. Il suo 2020 secondo Il Mattino:

Insigne è votato 7 da Il Mattino

Il capitano con Gattuso è diventato determinante: un trascinatore la scorsa stagione nel momento più difficile fino alla gioia della vittoria in coppa Italia, in questa è ripartito fortissimo facendo spesso la differenza sia per gli assist che per i gol pesanti come l’ultimo che ha salvato gli azzurri contro il Torino. Decisivo nel Napoli di Gattuso, lo è diventato anche per l’Italia di Mancini: uomo chiave per gli Europei.