Il 2020 di Zielinski: decisivo nel nuovo ruolo, occorre continuità alla qualità

Come ogni anno, sul finire di dicembre, arriva il momento dei bilanci. Accade anche per i calciatori. Diamo un occhio in casa Napoli. Parliamo di Piotr Zielinski. Il suo 2020 secondo Il Mattino:

Grandi guizzi ma anche momenti di black out: per Il Mattino il polacco è da 7 ma deve crescere in continuità per diventare un top player. Ha grandi qualità tecnica e tempi giusti per l’inserimento e gioca bene con tutti e due piedi: il suo tiro è un’arma in più (splendida la rete firmata in Europa League contro la Real Sociedad) e potrebbe sfruttarla meglio. Fondamentale più che mai ora per la sua doppia mansione nel sistema di gioco di Gattuso.