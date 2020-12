Hysaj, sempre concreto l’interesse della Roma, frequenti contatti

Da tanto, forse troppo, il suo futuro a Napoli è in bilico. Sembrava che con l’avvento sulla panchina azzurra di Gattuso, le cose potessero migliorare, ma del rinnovo di Elsed Hysaj ormai quasi non si parla più. Sempre vivo, invece, l’interesse della Roma per il difensore albanese e frequenti i contatti con il suo procuratore. In merito, il Corriere dello Sport, scrive: “La Roma ha avuto contatti con il suo procuratore, Mario Giuffredi, già dalla passata stagione e l’interessamento è stato confermato nel corso dei recenti colloqui tra l’agente del calciatore e Fienga e De Sanctis. Proprio l’amministratore delegato ha detto che il discorso potrà essere avviato quando sarà operativo il nuovo direttore generale Tiago Pinto, in arrivo dal Portogallo, non appena avrà terminato la quarantena dopo essere risultato positivo al Covid. Hysaj, attraverso il suo agente, ha interrotto i contatti con il Napoli per il rinnovo del contratto visto che da due anni non è stato trovato un punto d’incontro con il presidente De Laurentiis. Ci sono stati discorsi avviati con alcune società inglesi. Oggi la possibilità che vada all’estero sembra essere la più concreta, ma Hysaj alla Roma andrebbe di corsa, aveva già dato il suo gradimento un anno fa”.