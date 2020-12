Giudice(giornalista): “Diritti tv? Svolta storica in serie A con investimenti privati piuttosto alti”

In diretta su Radio Punto Nuovo a “Punto Nuovo Sport Show”, trasmissione con Umberto Chiariello, è intervenuto Alessandro Giudice, giornalista e autore de “La finanza del gol”:” Diritti TV? per la serie A è una svolta storica. Si passa ad una gestione mediata attraverso una nuova società, che in sé club di serie A e anche investitori privati, che investiranno circa un miliardo. Poiché la videocompany non ha altro al proprio interno, questo vuol dire assegnare un valore ai diritti futuri un valore di 17 miliardi, che è un valore piuttosto alto. Non so se avete visto cosa sta accadendo in Francia. Mediapro non solo non ha pagato l’ultima rata della stagione scorsa, ma non ha pagata la prima rata del 20/21 e credo abbia anche problemi dal profilo di sussistenza. Quindi per la serie A incassare questa somma cash non è poca roba. Napoli unica con i conti a posto? Possiamo dirlo. Il Napoli è una delle poche società che non ha problemi. Sicuramente è curiosa la presenza di De Laurentiis e Agnelli allo stesso tavolo. Io l’ho definita un’assemblea di condominio”.