[Foto] – Jorit: “Avere Diego a casa mi fa sentire meglio”

Chi non ha sentito Diego Maradona, non lo ha vissuto, non lo ha respirato, forse lo troverà strano, non capirà. E non è obbligato a farlo, non gli è richiesto. Ma per Napoli il discorso è diverso. Quello appena trascorso è stato un mese doloroso, dolorosissimo. E le testimonianze di affetto non sono finite. Forse non accadrà mai. Jorit, l’artista italo-olandese, famoso per i suoi murales, che ne ha realizzato uno per Maradona alla periferia di Napoli, ora ha deciso di dedicargliene un altro, a Quarto. “Me lo hanno chiesto in tanti e non solo dall’ Italia ma dopo quello di San Giovanni a Teduccio che senso avrebbe avuto farne un altro?” ha spiegato l’artista sui social. La scelta è ricaduta sul comune di Quarto e il motivo è semplice: “Quarto significa casa e avere Diego a casa mi fa stare un po’ meglio”.