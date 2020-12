Dopo Bakayoko, il Napoli cercherà il bis con il Chelsea per Emerson Palmieri

Avere delle alleanze nel periodo di calciomercato è sempre vantaggioso per concludere al meglio le trattative, come nel caso di Napoli e Chelsea. Tra le due società i rapporti sono ottimi sin dai tempi di Jorginho e si è proseguito per Bakayoko. Su quest’ultimo c’è la possibilità dell’acquisto la prossima estate ed ora c’è Emerson Palmieri. Il laterale mancino accetterebbe la destinazione azzurra, pur di giocare in vista dell’Europeo. I partenopei lo porterebbero volentieri, ma prima va ceduto Ghoulam, ma l’ingaggio è un ostacolo troppo grande per la cessione. L’unica soluzione è che il Napoli si accolli l’ingaggio del franco-algerino per cederlo definitivamente.

Fonte: Gazzetta dello Sport