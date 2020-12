Dai diritti Tv la serie A ricaverà un aumento nel triennio 2021/24

BANDO DIRITTI TV

L’ultima assemblea dell’anno, il 18 dicembre, aveva come principale punto in agenda l’approvazione del nuovo bando di vendita per i diritti tv del triennio 2021-24. La Serie A punta a incassare 1,15 miliardi a stagione, con un amento di quasi 200 milioni rispetto al 2018-21. I pacchetti sono stati divisi secondo 3 filoni: uno per piattaforma, uno in forma mista e, infine, un pacchetto unico, con tutto a disposizione, destinato ad un intermediario che poi dovrebbe rivendere a sua volta i diritti. Per i primi giorni del nuovo anno è prevista la pubblicazione del bando. E’ difficile che l’asta si concluda con tutti i diritti assegnati. Più facile si passi a trattativa privata, nella speranza che si affaccino nuovi operatori come Amazon. Fonte: CdS