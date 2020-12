Corbo, giornalista: “Il 4-2-3-1 mette troppo in difficoltà i terzini”

Su Radio Marte, è intervenuto Antonio Corbo, giornalista, ecco le sue parole: “Il Napoli in questo momento ha una situazione finanziaria rassicurante ma giustamente non può spendere dei soldi a meno che non esista la possibilità di un affare. Ci sarebbero dei vuoti da colmare. Ghoulam è giusto che vada altrove a collaudarsi e andrebbero rinforzati i ruoli dei laterali bassi. Secondo me il 4-2-3-1 con una squadra così sbilanciata in avanti creano tanti problemi ai due terzini, che infatti spesso risultano i peggiori in campo. Non hanno un’adeguata copertura, io tornerei al 4-3-3 per bilanciare difesa e centrocampo.

Cosa salvo nel 2020 del Napoli? Io ho aspramente criticato la giustizia federale poi però la baracca è saltata. Il Collegio di Garanzia del CONI ha arginato lo strapotere dei giudici sportivi, che avevano ribaltato il diritto e la logica, soprattutto con toni sbagliati. Ci voleva un freno, anche all’idea che l’ordinamento domestico potesse da solo occupare tutti gli spazi delle controversie. Se continuerà così, il calcio rimarrà anni indietro”.