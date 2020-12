Corbo, giornalista: “I calciatori devono rendersi conto di essere cittadini”

Su Radio Marte, è intervenuto Antonio Corbo, giornalista, ecco le sue parole: “De Laurentiis ha un ruolo da protagonista per la vicenda dei diritti tv per sollevare le sorti del calcio italiano. Il calcio italiano ha circa 4 miliardi e mezzo di debiti. Ci sono 4 società in bilico, in particolare le due genovesi. Il calcio ha bisogno di soldi e li riceverà attraverso fondi di investimento, supererà indenne lo scontro con Sky. Va detta però una cosa: in Italia molti calciatori non hanno capito il momento difficile in cui versa il calcio, non solo qui ma in Europa. Oggi nessun club fa più di due anni di contratto, perché non c’è la possibilità di guardare con serenità al futuro. Di sicuro bisogna che, come i cittadini dei vari Paesi, anche i calciatori capiscano che sono cittadini del mondo e che c’è bisogno di sacrificio. Sentendo alcune richieste invece sembra che tutto sia come prima.”