Antonelli (agente FIFA): “Senesi al Napoli? Avrebbe sostituito KK”

Stefano Antonelli, agente FIFA che gestisce tra gli altri Marco Senesi (difensore italo-argentino del Feyenoord) ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte:

Senesi piace sempre al Napoli?

“Era il più desiderato qualora fosse uscito Kalidou Koulibaly o Nikola Maksimovic, oggi è secondo i classifica in Olanda, dove è stato premiato come miglior giocatore ed anche per il miglior gol del mese, sebbene giochi in difesa”.

Piace ancora al Napoli?

“Piace a tanti, credo anche agli azzurri. E’ una questione di momenti storici: sembrava che Koulibaly potesse andar via da un momento all’altro, ma è rimasto tutto inalterato. Maksimovic è rimasta dov’era, sebbene non abbia rinnovato”.

“Il mercato giusto per Senesi non sarà quello di gennaio, al massimo quello estivo. Gestisco Marcos direttamente, so cosa c’è intorno a lui e come stanno andando le cose. Gennaio non sarà il suo mercato, lo ripeto”.

Emerson Palmieri al Napoli?

“Sarebbe un ottimo innesto per la squadra di Gennaro Gattuso. Parliamo di un esterno importante. Quando arrivò al Chelsea, parlai personalmente con Antonio Conte e devo dire d’aver vinto la mia scommessa sull’ex Palermo. Con lo stesso Chelsea il Napoli ha buoni rapporti, l’affare Tiemouè Bakayoko può fungere da apripista per ulteriori affari da qui al futuro”.