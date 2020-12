Alvino (giornalista): “Papu Gomez? Ecco la strategia degli azzurri”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Porompomperoperò:

Papu Gomez?

“Il Napoli vuole vendere: prima di acquistare chissà quale rinforzo, ha bisogno di smaltire la rosa attuale. Il club azzurro ha giocatori in soprannumero che non trovano spazio e non sono soddisfatti perché non vengono mai impiegati, giocano poco o nulla. Bisogna prima vendere due o tre elementi, e i nomi sono i soliti noti, e poi si potrà pensare ad un innesto in arrivo: questa è la strategia di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli. Chi dice il contrario, fidatevi, illude la gente; e dall’illusione alla delusione il passo è breve. Che sia il Papu o Emerson Palmieri, non si concretizzerà nulla senza delle uscite”.