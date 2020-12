Al d.s. Giuntoli è interessato ad un esterno francese a costo zero

Il Napoli guarda sempre al futuro, cercando calciatori che possono fare al caso di mister Gattuso, per la prossima estate. Al d.s. Giuntoli piace l’esterno d’attacco del Marsiglia Thauvin che a Giugno si liberebbe a costo zero, dove non manca la concorrenza. Il calciatore transalpino da sempre è stato un talento puro, anche se è mancata la continuità a livello di prestazioni. Il club azzurro cercherà di fare dei tentativi per accontentare Gattuso, per avere un alternativa a destra, ma ci sono un paio di ostacoli da superare. Il primo sono le commissioni da dare agli agenti, ma soprattutto il problema dell’ingaggio, però è chiaro che Thauvin piace e si farà un tentativo per portarlo all’ombra del Vesuvio.

Fonte: Corriere dello Sport