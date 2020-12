Zielinski e Politano quasi papà

Se dal punto di vista calcistico il Napoli non ha chiuso al meglio il 2020, un punto nelle ultime tre partite, fuori dal contesto calcistico, invece per alcuni giocatori le notizie sono ottime. Piotr Zielinski e Matteo Politano stanno per diventare papà. Il polacco, dopo la rete contro la Real Sociedad, ha indicato il pancione, visto che sua moglie Laura è in dolce attesa. Stesso discorso vale per l’ex laterale di Sassuolo e Inter, visto che Ginevra anche lei sta per regalare a Matteo Politano un bambino. Due fiocchi in casa Napoli in arrivo.

Fonte: Corriere dello Sport