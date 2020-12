Un mese senza Diego Maradona: responsabilità ed eredità

Il neurochirurgo Leopoldo Luque e la psichiatra Agustina Cosachov erano i medici responsabili della salute di Diego Maradona: rischiano una imputazione per omicidio colposo. Secondo Dalma, Gianinna e Jana Maradona, Luque era responsabile, per questo motivo la giustizia ha perquisito la sua casa e il suo ufficio. Jana Maradona ha avviato la successione, ma il primo passo sarà quello di determinare il patrimonio del Diez. In più bisogna analizzare la figura di Matías Morla. E’ proprietario di tutti i marchi Maradona: Diego Maradona, Diego, Diegol, El Diez, D10S, La Mano de Dios e altri 30 aziende riconducibili al campione argentini. Un sottobosco di amici o presunti tali, impiegati, infermieri e così via dicendo. L’autopsia ha svelato che Diego soffriva di diverse patologie: cirrosi, insufficienza renale cronica, cardiomiopatia ischemica, malattia coronarica e malattia polmonare cronica con segni acuti compatibili con insufficienza cardiaca. E che la morte sarebbe giunta dopo almeno 4 ore dall’inizio della crisi. Nei prossimi giorni, Angelo Pisani autore de “L’Avvocato del D10S” e storico legale del Pibe inoltrerà altre diffide per l’utilizzo commerciale non autorizzato del nome di Maradona.

