La Roma sembra intenzionata a far “compere” dalla rosa del Napoli; infatti secondo quanto riporta il CDS, Hysaj e Milik sono finiti nel mirino della Roma. La società giallorossa però non intende fare un’offerta a gennaio, ma sperare di prenderli a parametro 0, cosa che per Hysaj si potrebbe fare, ma per Milik un pò meno, dato che il polacco ha bisogno di giocare in vista dell’europeo e potrebbe decidere di muoversi già a nel mercato corrente.