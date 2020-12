Premier League – Liverpool bloccato, Everton secondo, crollo Chelsea

Il cenone di Natale deve essere rimasto sullo stomaco al Liverpool. Nella 15a di Premier League, tradizionale appuntamento con il boxing day, i Reds vengono bloccati in casa per 1-1 dal West Bromwich. La squadra di Kloop rimane comunque in testa alla classifica ma a +3 punti sull’Everton, che prosegue nel suo buon momento, espugnando Sheffield per 1-0 (quarta vittoria consecutiva per la squadra di Ancelotti). Continua il momento no del Tottenham, che fa 1-1 a Wolverhampton e aggancia al quarto posto il Manchester United, che pareggia 2-2 con il Leicester. Tracollo del Chelsea, che cade 3-1 in casa dell’Arsenal nel derby londinese, mentre prosegue ancora ininterrotta la risalita del Manchester City che stende 2-0 Il Newcastle e va a -1 punto dalla zona Champions League. Bene anche Aston Villa (3-0 al Crystal Palace) e Leeds (1-0 al Burnley). Finiscono infine in pareggio Fulham-Southampton (0-0) e West Ham-Brighton (2-2)