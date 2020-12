Neymar sotto accusa in Brasile per via di una festa!

Neymar Nell’ultimo periodo ha riscontrato molte critiche per una vicenda molto grave; secondo O Globo, giornale brasiliano, O Ney infatti vuole organizzare una festa a Capodanno nella sua villa privata i Magaratiba, con ben 500 invitati non rispettando le norme anti covid. La stampa brasiliana ha subito condannato il gesto, aggiungendo che l’ asso brasiliano non voglia che vengono fatte foto dell’evento. Ciò sta a significare che non vuole che si sappia cosa verrà fatto nello svolgimento della festa.