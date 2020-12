Natale, già un mese senza Diego: manchi molto quaggiù

Finora la Procura di San Isidro sta procedendo con la raccolta di testimonianze e prove che saranno valutate da un collegio di medici. Ma un mese dopo, sono ancora tanti i misteri che avvolgono la morte del numero uno del calcio mondiale, Diego Maradona. Il giorno di Natale, Massimo Vignati, il figlio del custode del San Paolo e dalla governante di casa Maradona, ha voluto ricordare con una cerimonia al museo dedicato al Pibe, il trigesimo della morte dell’argentino. In quel museo ci sono tanti cimeli che sono stati gelosamente custoditi dalla famiglia di Vignati. Un mese. Anche Ciro Ferrara non riesce a dimenticare il vecchio amico. «Sono passati 30 giorni, è Natale. Ritrovare in un cofanetto prezioso questa medaglia è stato un ennesimo segno della tua continua presenza nella mia mente. La nostra amicizia, i giorni vissuti insieme sono l’oro che mi resta, e mai passeranno. Manchi molto quaggiù». Maradona lo aveva omaggiato con un medaglia («a Ciruzzo») in occasione della gara numero 200 giocata con il Napoli

Il Mattino