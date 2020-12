Napoli-Osimhen, fissata la data del rientro per nuovi accertamenti

Il Napoli, mai come in questo momento, si augura di poter recuperare gli infortunati, soprattutto in attacco, per avere più soluzioni. Martedì 29 Dicembre la squadra tornerà ad allenarsi per preparare al meglio la sfida della Sardegna Arena contro il Cagliari il 3 Gennaio. Sicuramente mancheranno Mertens e Koulibaly, quasi certamente anche Osimhen. La punta nigeriana rientrerà in città il 30 Dicembre per nuovi accertamenti alla spalla con lo staff medico di Raffaele Canonico. Solo allora si sapranno le reali condizioni del nigeriano, dopo le cure ad Anversa. La buona notizia è il recupero di Lozano che potrà dare più soluzioni in attacco.

Fonte: CdS