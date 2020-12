Montervino (ex giocatore): “A gennaio mi aspetto un colpo a sorpresa”

L’ex calciatore del Napoli, Francesco Montervino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva a proposito delle strategie di mercato azzurre: “Sembra che il Napoli non farà nulla a gennaio ma io mi aspetto un colpo a sorpresa. In difesa, soprattutto sugli esterni, il Napoli non è completo. A sinistra c’è solo Mario Rui quindi il Napoli dovrebbe fare un intervento lì e mi auguro che lo faccia davvero perché il Napoli può competere per le posizioni alte della classifica”.

“Il Napoli deve prendersi un posto fra le prime quattro ma io credo che abbia la possibilità di fare qualcosa in più: le ultime tre uscite non fanno pensare positivo ma la restituzione del punto e la possibilità di giocare la partita con la Juve forse fa sperare in qualcosa di più. Credo che pian piano i valori veri delle squadre verranno fuori, alla fine l’Inter e la Juve hanno qualcosa in più: grande merito a quello che sta facendo il Milan ma mi auguro che anche il Napoli possa dire la sua”.