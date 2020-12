Napoli – Milik piace allo Special One: Ecco la rischiesta

Quattro obiettivi per l’inverno e per vincere la Premier League. José Mourinho non ha mai avuto le idee più chiare di oggi: al suo Tottenham servono quattro mosse ulteriori sul mercato di gennaio, quattro pedine che potrebbero far svoltare la situazione e permettere agli Spurs di vincere il testa a testa con il Liverpool per vincere il campionato.

E tra i nomi fatti dallo Special One per il suo Tottenham (insieme con Rudiger, Skriniar e Dybala) c’è anche quello di Arkadiusz Milik. Secondo il Daily Express, le richieste in calo del Napoli – che ora si accontenterebbe anche di una cifra tra i 15 e i 18 milioni di euro per lasciarlo partire – hanno convinto nuovamente il club inglese a farsi sotto. Alla finestra c’è la Juve, come al solito dalla scorsa estate, ma anche l’Inter di Marotta che ora pensa al polacco. Fonte: Il Mattino