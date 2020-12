MERCATO – Il Napoli vuole Emerson Palmieri, ma prima va ceduto Ghoulam

Il Napoli sa perfettamente che serve un terzino sinistro di ruolo, per cercare di essere competitivi su più fronti, ma prima va ceduto Ghoulam. Il laterale mancino franco-algerino guadagna 4,5 milioni, quindi non semplice come operazione da effettuare. Nei prossimi giorni incontro con Jorge Mendes, lo stesso di mister Gattuso, per cercare una soluzione. In caso di suo addio si andrebbe su Emerson Palmieri, guadagna 1,5 milioni, visti anche i buoni rapporti con il Chelsea, si potrebbe fare l’operazione. Ma come si dice in questi casi, prima vendere e poi comprare.

Fonte: Il Mattino