Lotito è scontento: congelato per il momento il rinnovo di Inzaghi

Simone Inzaghi, la Lazio e il presidente Lotito. Lavorano insieme da tanti anni e lo stesso allenatore ha sempre detto che il loro rapporto prescinde dalle rispettive professioni. Non per questo il proseguimento del rapporto lavorativo appare scontato. Secondo quanto spiegato da Tuttosport, il club biancoceleste avrebbe letteralmente congelato – almeno per adesso – il rinnovo del tecnico. Il motivo andrebbe ricercato nella delusione del patron laziale in merito a quanto fatto finora dalla sua squadra. Insomma, Lotito, si sarebbe aspettato di più in campionato dopo gli acquisti estivi fatti. La Lazio occupa una posizione di classifica non certo esaltante, di conseguenza, almeno per ora, di rinnovo non se ne parla. Non è detto che le parti non possano riavvicinarsi, ma rispetto a prima, il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina della Lazio ora è un po’ più in discussione.