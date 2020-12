Juventus – Dybala è sempre più un caso: Ci sarebbe una prima offerta di un club

In casa Juventus tiene sempre banco il caso Dybala. Il calciatore argentino sembra non essere più imprescindibile per la Vecchia Signora per una serie di motivi:

il rendimento altalenante ;

; Il rinnovo di contratto. Quello attuale scade il 30 giugno 2022, e a fine anno non permetterebbe in caso di cessione di monetizzare al massimo.

Uno dei più grandi estimatori della Joya è Pochettino, appena arrivato al PSG. Infatti oltre all’argentino i parigini sarebbero interessati a un’altra conoscenza della nostra Serie A: Eriksen.

Nel 2019 Pochettino provò a potarlo al Tottenham, ma la trattativa non decollò mai per il volere del calciatore. Adesso, invece, le cose sembrerebbero essere cambiate. Il club parigino avrebbe fatto una prima offerta da 60 milioni di euro, ma la Juve non sarebbe soddisfatta dell’importo.