Il rientro in campo di Mertens, previsto per metà Gennaio

Il 29 Dicembre il Napoli tornerà ad allenarsi, in vista della sfida di domenica 3 Gennaio alla “Sardegna Arena” contro il Cagliari degli ex Rog, Ounas e Pavoletti. Lo staff medico cercherà di capire le condizioni dei vari infortunati. Dries Mertens potrebbe tornare in campo a metà Gennaio nel lunch-match contro la Fiorentina. Su Koulibaly invece niente gara contro i sardi, se ne riparlerà nelle prossime partite. Infine per Demme contusione al gluteo nel corso della sfida contro il Torino.

Fonte: Roberto Ventre Il Mattino