Il “Paradiso” di Soccavo: la proposta suggestiva di riqualificazione

La proposta arriva dal consigliere regionale de «I Moderati» Pasquale Di Fenza. Una proposta destinata a far discutere perché evoca forti suggestioni. Si tratta della riqualificazione del centro Paradiso di Soccavo dove si è consolidato il mito di Diego Armando Maradona scomparso poco più di un mese fa. E implica il coinvolgimento, se anche mai citato, del presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis.«Si realizza – afferma Di Fenza – la proposta di far nascere un centro di formazione giovanile e un museo dedicato a Maradona nel Centro sportivo Paradiso di Soccavo. La Giunta regionale, tramite gli assessori competenti, si impegna a svolgere un esame ricognitivo tecnico-amministrativo finalizzato all’acquisto del bene da destinare ad un museo calcistico con annessa struttura ricettiva. Iniziamo così il primo passo per riqualificare il Centro sportivo Paradiso, un luogo che è destinato a rinascere come simbolo di Napoli e del suo legame con Maradona». Ma cosa significa esame ricognitivo degli atti? Il Centro è stato oggetto negli ultimi 20 anni di una disputa giudiziaria tra gli ultimi proprietari della Ssc Napoli prima del fallimento e dell’era De Laurentiis. La sostanza è che non si sa nemmeno effettivamente la proprietà in capo a chi sia e va da sé che a queste condizioni è impossibile ipotizzare l’acquisto. «Per questo motivo – spiega il consigliere regionale – a stretto giro partirà un bando di gara per avvocati e tecnici che dovranno dirimere la questione. Per quello che concerne la parte urbanistica un primo esame l’ho fatto io che sono un tecnico della materia e mi pare che l’uso che abbiamo ipotizzato di farne sia compatibile». Per Di Fenza «lo spazio una volta recuperato diventerà grazie al museo di Maradona un formidabile volano turistico e visto che si trova in un comprensorio non molto conosciuto ma vicino al San Paolo aiuterà molto il quartiere».