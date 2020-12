Il Napoli monitora la prossima rivoluzione Viola: occhi su una punta

Il periodo attraversato dalla Fiorentina, fino alla vittoria contro la Juventus in casa bianconera, non lo si può di certo definire soddisfacente, per questo, nella prossima finestra di mercato invernale la Viola potrebbe attuare una vera e propria rivoluzione in uscita. A riferirlo è il Corriere Fiorentino. In odore di cessione Eysseric, Saponara e Montiel, ma potrebbero infatti lasciare Firenze anche Duncan, Lirola, Kouamé e Cutrone. Il presidente Commisso vuole sfoltire un po’ la rosa e cedere i giocatori in esubero. In attacco le ottime prestazioni di Dusan Vlahovic hanno chiuso la porta a Kouamé e Cutrone che potrebbero salutare. L’attaccante ex Milan ha molto mercato in Italia e, una delle squadre interessate a lui, sarebbe proprio il Napoli di De Laurentiis che, con le probabili cessioni di Milik e Llorente, avrebbe un posto libero per il ruolo di vice Osimhen.