Fabian Ruiz piace sempre ai club spagnoli

Il 2020 di Fabian Ruiz certamente non è stato dei migliori con la maglia del Napoli, se si esclude la rete di San Siro contro l’Inter, semifinale di andata di Coppa Italia. Nonostante tutto, le richieste da club spagnoli non mancano. Piace all’Atletico Madrid, che in estate aveva fatto un tentativo, senza successo, come in passato al Real Madrid di Florentino Peres. Al momento non c’è la possibilità di rinnovo, anche se il contratto scade nel 2023, ma le pretendenti all’ex Betis Siviglia non mancano di certo.

Fonte: Il Mattino