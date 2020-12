Ecco il terzino sinistro su cui il Napoli punta, è un 2002!

Gattuso avrebbe trovato il sostituto ideale per la corsia sinistra; il calciatore in questione è Davide Costanzo, giovane della primavera classe 2002, che ha ben figurato e sembra che abbia conquistato Gattuso; gioca come difensore centrale e come terzino sinistro e se il calciatore dimostrerà effettivamente di valere nel campionato dei grandi potrebbe essere lui il sostituto di Mario Rui, con Ghoulam che potrebbe andar via, liberando dalle casse del Napoli uno stipendio di 3,5 milioni netti annui.