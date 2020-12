Venerato (giornalista): “ADL vuole fare un dispetto a Milik”

Il giornalista Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal: “Aurelio De Laurentiis vuole fare un vero e proprio dispetto a Milik. Non intende in nessun modo chiedere meno della cifra prevista per la sua cessione. Che io sappia se la Juventus intenderebbe trattare col Napoli, il club partenopeo chiederà ancora più soldi per la sua cessione ai bianconeri”.

“I rapporti tra la Juventus ed il Napoli sono ai minimi termini. Il club azzurro tra l’altro ha già ammortizzato il costo del suo cartellino quindi De Laurentiis vuole togliersi lo sfizio di pagarlo e tenerlo fermo in tribuna nei restanti mesi pur di far perdere la Nazionale e gli europei al giocatore. E’ stato ribadito al suo procuratore il valore di mercato e la cifra che vuole il Napoli per cederlo. De Laurentiis vuole fargli questo dispetto e togliersi un grande sfizio”.