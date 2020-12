Centro Paradiso, occorrerebbe una partnership De Luca/ADL

Il Centro Paradiso a Soccavo oggi è ridotto molto male, è un segno di degrado in un quartiere che invece grazie a quel sito ha conosciuto momenti importantissimi. Con gli azzurri permanentemente e per decenni in quella struttura si era creata tutta una economia e Soccavo sembrava essere ai tempi di Maradona il centro del mondo. Il Mattino – con i reportage di Paolo Barbuto – ha più volte segnalato e denunciato il degrado del sito e la malinconia che genera se si pensa a quello che è stato. Oggi la Regione manifesta l’intenzione di acquistare quel sito, ma senza l’apporto di un privato, nello specifico patron De Laurentiis difficilmente il Centro Paradiso ritornerà agli antichi splendori con fini forse ancora più nobili di quelli squisitamente sportivi. La partnership tra il presidente della Regione Vincenzo De Luca e De Laurentiis è un dato di fatto, basta ricordare il lavoro sul San Paolo per le Olimpiadi. Ora i due devono ritrovarsi attorno a un tavolo per decidere anche del Centro Paradiso.