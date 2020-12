Il giornalista Emanuele Cammaroto ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito del calciatore del Napoli, Amir Rrahmani: “Rrahmani può partire. L’ex Verona è un mistero, non è mai sceso in campo, pare non abbia assimilato il modulo. Forse lo vedremo in Coppa Italia ma mi arrivano voci persino di un‘uscita già a gennaio che sarebbe clamorosa“.